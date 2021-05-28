رئيس مجلس النواب اللبناني وحزب الله يهنئان بانتخاب الرئيس الأسد رئيساً للجمهورية العربية السورية

هنأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وحزب الله سورية بانتخاب السيد الرئيس بشار الأسد رئيساً للجمهورية العربية السورية.

وقال بري في برقية إلى الرئيس الأسد: يسعدني بمناسبة إعادة الشعب العربي السوري الشقيق تجديد ثقته الواسعة بكم رئيساً للجمهورية العربية السورية بأن أتوجه لسيادتكم بأحر التهاني وأصدق الأمنيات لكم بالتوفيق والسداد لقيادة سورية جيشاً وشعباً ومؤسسات نحو مزيد من المنعة والقوة والوحدة والاستقرار.

من جهته قال حزب الله في بيان: نتقدم بأحر التهاني وأصدق التبريكات من سيادة الرئيس الدكتور بشار ‏الأسد ومن الشعب السوري الشقيق بإعادة انتخابه رئيساً للجمهورية العربية ‏السورية بعد عملية انتخابية كبيرة كانت بمثابة استفتاء ‏شعبي وسياسي واسع النطاق عبر عنه الإقبال الكثيف غير المسبوق على صناديق ‏الاقتراع وفي المسيرات التي عمت البلاد قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية.

وأضاف حزب الله: لقد أكد السوريون مجدداً من خلال صناديق الاقتراع بعدما أثبتوا ذلك مراراً ‏وتكراراً بالفداء والتضحيات والمواقف الثابتة التزامهم الكامل بالوحدة الوطنية ‏ورفض التفرقة والطائفية والتقسيم وتمسكهم بالخيار السياسي الذي ‏انتهجته سورية طوال تاريخها الحديث بالالتزام الكامل بالقضية الفلسطينية ‏ومواجهة الاحتلال والعدوان ورفض التكفير والخيانة والإرهاب.

وأعرب حزب الله عن أمله أن تشكل السنوات القادمة فرصة كبيرة لعودة سورية إلى لعب دورها ‏الطبيعي والطليعي في العالم العربي وعلى المستوى الدولي وأن تتحقق كل آمال ‏الشعب السوري بالرخاء والازدهار وأن تتكلل المساعي الكبيرة بإعادة الإعمار ‏وعودة النازحين وأن تتكامل هذه المسيرة بتحرير بقية المناطق الخاضعة للاحتلال ‏والإرهاب.

«سانا»