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رئيس مجلس الشعب يعلن فوز الدكتور بشار الأسد بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية

أعلن رئيس مجلس الشعب حموده صباغ مساء اليوم فوز الدكتور بشار الأسد بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية بحصوله على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين بنسبة 95.1 بالمئة من عدد الأصوات الصحيحة.

وأوضح صباغ في تصريح صحفي أن الرئيس الأسد حصل على 13 مليوناً و 540 ألفاً و860 صوتاً بنسبة 1 ر 95 بالمئة من عدد الأصوات الصحيحة.

وبين صباغ أنه بلغ عدد الناخبين ممن يحق لهم الاقتراع داخل سورية وخارجها 18 مليوناً و107 آلاف و109 ناخبين بينما بلغ عدد من أدلى بصوته في الداخل والخارج 14 مليوناً و239 ألفاً و140 ناخباً بنسبة 64 ر 78 بالمئة.

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