تواصل الفعاليات الداعمة للانتخابات الرئاسية.. حق دستوري وواجب وطني

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية تتواصل الفعاليات الوطنية الداعمة للاستحقاق الدستوري في السادس والعشرين من الشهر الجاري بمختلف المحافظات في صورة تعكس مدى وعي الشعب السوري بأهمية الاستحقاق ووجوب المشاركة الفاعلة فيه.

ففي محافظة دير الزور أقامت العشائر العربية فعالية شعبية في مدينة العشارة بعنوان «خيمة وطن» بمشاركة وفود من عشائر الجزيرة السورية عبرت خلالها عن أهمية الاستحقاق الذي يأتي تأكيداً على وحدة وسيادة سورية الحريصة على تنفيذ كل الاستحقاقات الدستورية في موعدها.

وأكد الشيخ خالد جويت الأحمد شيخ عشيرة البو حسن في تصريحات لمراسل «سانا» أن مشاركة أبناء العشائر العربية في هذا الاستحقاق ستكون رسالة لكل أعداء سورية بأننا نحن أبناء العشائر نرفض الإرهاب والاحتلال ونهب خيرات وطننا وأننا مع وحدة التراب السوري وإلى جانب الجيش العربي السوري الذي يحارب الإرهاب.

وأشار شيخ عشيرة البوليل أحمد الشمري إلى أن العشائر العربية تتوحد كلمتها اليوم بالمشاركة في الاستحقاق الدستوري الرئاسي الذي يعد رداً على الإرهاب وداعميه ووقوفاً لكل أبناء سورية إلى جانب الجيش العربي السوري.

ولفت شيخ عشيرة المجاودة فيصل العبيدي إلى أن كلمة أبناء العشائر موحدة في ضرورة المشاركة بالانتخابات بهدف الحفاظ على وحدة الأراضي السورية فيما قال عبد الهادي الضويحي من عشيرة الكلعيين: أتينا اليوم لنعزز حضورنا ونؤكد مشاركتنا في الانتخابات الذي سنصوت فيها لأجل سورية ومستقبلها.

وفي محافظة حماة نظمت الفعاليات الشعبية والأهلية في بلدة الربيعة تجمعاً جماهيرياً تخللته فقرات فنية وهتافات وطنية دعا خلاله المشاركون إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات لبناء بلد قوي متماسك وموحد ومستقل في قراره الوطني.

وفي قرية متنين بالريف الغربي من حماة أقامت الفعاليات الأهلية والشعبية تجمعاً جماهيرياً عبرت فيه عن رغبتها بالمشاركة الواسعة بالانتخابات انطلاقاً من رفضها المطلق للتدخل الخارجي في شؤون بلدهم.

وأقامت اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بحماة عروضاً كرنفالية ومباريات تنافسية برياضة الريشة الطائرة أمام قلعة حماة الأثرية بحضور عدد كبير من الجمهور والكوادر الرياضية والإدارية والتدريبية بالمحافظة.

وأشار رئيس اللجنة التنفيذية عبد الرزاق زيتون إلى أن رياضيي المحافظة وكوادرها الإدارية والتدريبية يؤكدون إصرارهم على ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات الرئاسية.

وفي محافظة حمص أقيمت خيمة وطن في بلدة شمسين ضمت حشداً من أهالي شمسين والديبة وجندر والمعمورة وجب الصدي أكد المشاركون خلالها على أهمية المشاركة بالانتخابات باعتبارها حقاً دستورياً وواجباً وطنياً.

نواف الملحم شيخ عشائر الحسنة لفت إلى أهمية الاستحقاق الدستوري كونه يتوج نصر سورية بعد الحرب لسنوات فيما أوضح مختار عشائر العمور في تدمر أحمد الحماد أن المشاركة بالاستحقاق الدستوري حق وواجب على كل سوري داخل وخارج سورية بينما دعا الشيخ محمد معيني شيخ بني معين في سورية الجميع إلى المشاركة بالانتخابات التي تفتح صفحة جديدة في حياتنا كما أشار الشيخ فوزي زكريا إمام وخطيب جامع قرية الديبة إلى أن السوريين ينتظرون السادس والعشرين من أيار لقول كلمتهم الفصل وإنجاز الاستحقاق الدستوري.

وفي بلدة المحفورة أقيم تجمع شعبي عبر خلاله المشاركون على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية حيث لفت رئيس الجمعية الفلاحية حسن محمد إلى أن يوم الانتخابات سيكون تاريخياً ومفصلياً في تاريخ سورية فيما أشار عيسى علي مختار المحفورة إلى أن المشاركة بالانتخابات رسالة وتحد ونصر سياسي لسورية.

وفي بلدة زيدل أقيمت فعاليات رياضية منوعة شملت بطولة شطرنج وعروضاً قتالية إضافة إلى تجمع شعبي في مقر النادي الرياضي حيث أكد مختار البلدة وهيب دخيل أن إجراء الاستحقاق في موعده انتصار جديد لسورية ومؤسساتها فيما دعت المواطنة بشرى سمعان إلى المشاركة الواسعة في هذه الانتخابات.