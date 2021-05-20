المالكي يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين

جدد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مطالبة المجتمع الدولي بوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة واعتداءاته المتواصلة على بلدات ومدن الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

وقال المالكي في كلمة له اليوم أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الاحتلال يواصل عدوانه ويرتكب الجرائم والمجازر بحق الفلسطينيين وخاصة الأطفال والنساء متسائلاً: ماذا كنتم ستفعلون إذا احتلت أرضكم وشرد شعبكم وحوصر وقتل واعتقل واضطهد ولماذا يصمت المجتمع الدولي على إبادة عائلات فلسطينية بأكملها وتنكر بعض الدول حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه بمواجهة آلة الحرب الإسرائيلية.

وبين المالكي أن الاحتلال الإسرائيلي صعد ممارساته العدوانية والتهويدية في محاولة لطمس الهوية الفلسطينية والإسلامية والمسيحية لمدينة القدس وتهجير أبنائها وإلغاء الوجود الفلسطيني فيها مشيراً إلى أن دعم بعض الدول له وخاصة الولايات المتحدة واعتباره فوق القانون والمحاسبة يشجعه على التمادي بجرائمه الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي وضع حد للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وأكد المالكي مجدداً أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حق تقرير المصير وعودة اللاجئين إلى ديارهم واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

«سانا»