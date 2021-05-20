السوريون يقولون كلمتهم.. تواصل عمليات الاقتراع في انتخابات الرئاسة في عدد ‏من الدول حول العالم

تأكيداً على انتمائهم لوطنهم توافد المواطنون السوريون المقيمون في الخارج إلى السفارات والبعثات والقنصليات السورية لدى الدول التي يقيمون فيها للإداء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية.

ففي رومانيا توافد المواطنون السوريون إلى مقر السفارة السورية في العاصمة بوخارست للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وقال سفير سورية لدى رومانيا الدكتور وليد عثمان في تصريح له نقلته «سانا» : إن العملية الانتخابية بدأت منذ الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي مشيراً إلى أن السفارة قامت بإنجاز كل الإجراءات والترتيبات اللوجستية والقانونية والصحية وتأمين المستلزمات المطلوبة للعملية الانتخابية بما فيها الصندوق الانتخابي والغرفة السرية والتعليمات الانتخابية.

وأكد عثمان أن مشاركة السوريين في رومانيا في الانتخابات هي انتصار لدماء الشهداء وتأكيد على الوحدة الوطنية واستقلالية القرار الوطني والمحافظة على استقلال وسيادة ووحدة سورية ورفض جميع أشكال التدخل الأجنبي والحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري.

كما توافد المواطنون السوريون المقيمون في فنزويلا والأرجنتين والبرازيل وكوبا إلى مقار السفارات السورية هناك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وقال سفير سورية لدى فنزويلا خليل بيطار في تصريح لـ سانا: إن السفارة استقبلت منذ الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي أبناء الجالية السورية القادمين من مسافات بعيدة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ما يعكس المسؤولية العالية والانتماء الوطني الكبير لديهم لافتاً إلى أن العملية الانتخابية تسير بسهولة وسلاسة وسط تعاون كبير من قبل الحكومة الفنزويلية.

بدوره قال القائم بالأعمال في السفارة السورية بالنيابة في الأرجنتين ماهر محفوظ في تصريح مماثل: إن الاستحقاق الرئاسي هو خطوة أساسية ومهمة في هذه المرحلة الدقيقة لأن المشاركة فيه هي لصنع المستقبل لسورية الغد وهي وفاء لدماء الشهداء وتتويج لانتصارات الجيش العربي السوري.

كما أعلنت الوزير المفوض رئيسة البعثة السورية في برازيليا خزامى مصطفى أن السفارة السورية فتحت أبوابها لاستقبال المواطنين السوريين المغتربين في البرازيل للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بحضور أعضاء اللجنة الانتخابية المشكلة في السفارة لتأدية المهام المتعلقة بهذا الاستحقاق.

«سانا»