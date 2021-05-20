بدء عملية فرز أصوات الناخبين السوريين في عدد من الدول بعد إغلاق صناديق الاقتراع

بدأت عمليات فرز الأصوات للانتخابات الرئاسية السورية في كل من استراليا واليابان واندونيسيا وكوريا الديمقراطية وماليزيا والهند بعد إغلاق صناديق الاقتراع في السفارات والقنصليات السورية وفق التوقيت المحلي لهذه البلدان.

وقال القنصل الفخري السوري في مدينة سيدني الاسترالية الدكتور ماهر الدباغ في تصريح لـ سانا إن عملية فرز أصوات الناخبين السوريين في القنصلية السورية بمدينتي سيدني وملبورن الاستراليتين بدأت بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة السابعة مساء وفق التوقيت المحلي لاستراليا.

وكان السوريون المقيمون في الخارج بدؤوا الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية مع فتح صناديق الاقتراع في القنصلية السورية في مدينتي سيدني وملبورن الاستراليتين ليتتالي بعدها افتتاح صناديق الاقتراع في السفارات السورية في اليابان واندونيسيا وكوريا الديمقراطية وماليزيا حسب التوقيت المحلي لكل دولة ويبدأ توافد الناخبين السوريين عليها للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي.

وأعلن سفير سورية في بكين الدكتور عماد مصطفى إغلاق صناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية للسوريين المقيمين في الصين في مقر السفارة بعد انتهاء عمليات التصويت بحسب التوقيت المحلي لبكين.

وقال مصطفى في تصريح لـ سانا: مع حلول “الساعة السابعة مساء بتوقيت بكين تم بشكل رسمي إغلاق الصناديق الانتخابية” موضحاً أن المئات من المواطنين السوريين المقيمين في مدن صينية مختلفة قدموا للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في هذا الاستحقاق.

من جهته قال مسؤول الشؤون القنصلية في سفارة سورية في بكين برهان الخطيب: “تمت العملية الانتخابية بشفافية وسلاسة ويسر وتوافد الناخبون السوريون إلى مقر السفارة تباعاً خلال النهار للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الانتخابي” لافتاً إلى أن إقبال المواطنين السوريين على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي يعبر عن انتمائهم لوطنهم وإحساسهم العالي بالمسؤولية تجاهه.