فعاليات وتجمعات وطنية في مختلف المحافظات دعماً للاستحقاق الرئاسي

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية تتواصل الفعاليات الوطنية الداعمة للاستحقاق الدستوري المتمثل بالانتخابات الرئاسية المقررة في السادس والعشرين من الشهر الجاري بمختلف المحافظات في صورة تعكس إرادة الحياة لدى الشعب السوري بكل شرائحه.

ففي السويداء، شارك طلاب من كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية الثانية بتجمع طلابي نظمه فرعاً جامعة دمشق والاتحاد الوطني لطلبة سورية بالسويداء.

وأكد المجتمعون استعدادهم للمشاركة بالانتخابات انطلاقاً من واجبهم الوطني حيث لفت كل من الطلاب مرح الشعراني ومعن الصفدي وطارق النجاد وحمزة كمال إلى أهمية المشاركة لاختيار المرشح الأكفأ والتعبير عن حالة الديمقراطية في سورية.

وفي حمص، نظمت مجموعة المتين الصناعية بمدينة حسياء الصناعية تجمعاً عمالياً بحضور فعاليات رسمية وشعبية وصناعية واسعة حمل المشاركون فيه الإعلام الوطنية مؤكدين أن الانتخابات استحقاق دستوري يعكس إرادة الحياة لدى السوريين.

وأعرب عدد من العمال المشاركين ومنهم مجد وسوف وأحمد الموسى وآية وسوزان وزينب العموري من مجموعة المتين وابتسام سلوم وبسمة خضور وعلي حسين من القطاع العام عن إصرارهم على المشاركة بالانتخابات واختيار الشخص الأجدر لقيادة سورية.

وأشار جمال القادري رئيس اتحاد نقابات العمال في سورية خلال كلمة ألقاها إلى أن تنفيذ الانتخابات في موعدها بمثابة رسالة مفادها بأننا أنجزنا ديمقراطيتنا بأنفسنا وبإرادتنا الوطنية ودفنا أحلام الطامعين وكل من أراد تدمير سورية إلى غير رجعة كما يعد إنجاز هذا الاستحقاق خطوة باتجاه تحقيق النصر الكبير.

ولفت حافظ خنصر رئيس اتحاد عمال حمص إلى أهمية المشاركة باعتبارها واجباً وطنياً ونصراً دستورياً واستمراراً لعجلة الإنتاج، بينما أكد لبيب الأخوان رئيس مجلس إدارة مجموعة المتين الصناعية ضرورة مشاركة جميع العمال بالانتخابات، بينما لفت ناصر الناصر عضو مجلس الشعب إلى ضرورة انتخاب الشخص الأكفأ لقيادة سورية.

وفي حماة، نظمت الفعاليات الشعبية والأهلية في حي القصور تجمعاً جماهيرياً حاشداً عبر المشاركون فيه عن أهمية المشاركة الواسعة بالانتخابات حيث أشار رئيس لجنة الحي محمود قيمة إلى أن المشاركة أصدق تعبير عن محبة الوطن والرغبة في بقائه موحداً مستقلاً غير خاضع للإملاءات الخارجية.

وفى قرية السويدة الغربية، نظمت الفعاليات الأهلية تجمعاً في ساحة القرية تخللته فقرات فنية أكد المشاركون فيه دعمهم للانتخابات الرئاسية التي تعبر عن رفض السوريين للتدخل الخارجي بشؤون بلدهم.

وفي القنيطرة، نظم أبناء تجمع بلدة شبعا للنازحين بريف دمشق ملتقى وطنياً حيث أكد محمد البكار رئيس بلدية شبعا ضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات، بينما لفت الشيخ علاء عسكر من وجهاء التجمع إلى أنه سيشارك لاختيار المرشح القادر على قيادة سورية للمرحلة القادمة.

كما نظم فرع القنيطرة لطلائع البعث مسيراً من دوار الباسل إلى ساحة الثامن من آذار في بلدة خان أرنبة أكد المشاركون فيه أهمية المشاركة تجسيداً لاستقلالية القرار السوري.

وفي الحسكة، أقيمت في الهيئة العامة للمشفى الوطني في القامشلي خيمة وطن لدعم الاستحقاق الدستوري والدعوة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وفي السياق ذاته، أقيمت في قرية خراب عسكر بريف القامشلي خيمة وطن حيث أوضح الشيخ عبد الحميد أسعد الظاهر شيخ عشيرة بني سبعة أن أبناء القرية عازمون على المشاركة في الانتخابات الرئاسية لأنها حق شرعي لهم مبيناً أن المشاركة في الانتخابات هي السبيل الوحيد للخلاص من كل الظروف الصعبة التي لحقت بالسوريين وعلى كل الصعد.

وأكد المشاركون في خيمتي الوطن ضرورة المشاركة بالانتخابات باعتبارها واجباً وطنياً وحقاً لجميع المواطنين مشددين على اختيار من يستحق قيادة سورية ويحمل صفات القائد المقاوم.

«سانا»