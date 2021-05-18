الأمم المتحدة تؤكد ضرورة بذل كل ما يمكن لإيجاد حل للقضية الفلسطينية

أكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو أن المنظمة الدولية تبذل كل الجهود الممكنة لإيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن ديكارلو قولها خلال فعالية مخصصة لدعم البرلمانيين للقضية الفلسطينية إنه “يجب على المجتمع الدولي أن يبذل قصارى جهده لإيجاد حل للقضية الفلسطينية داعية اللجنة الرباعية واللاعبين الدوليين إلى إحياء “عملية السلام في الشرق الأوسط”.

بدوره دعا رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف شيخ نيانغ مجلس الأمن الى تحمل مسؤولياته بموجب الميثاق وأن يعمل على احترام قراراته بشأن القضية الفلسطينية مشيراً إلى أنه تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية ملزمة تجاه قضية فلسطين حتى يتم حلها من جميع الجوانب وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ويجب أن يعمل دون إبطاء لإنقاذ آفاق الحل العادل للقضية الفلسطينية واحلال السلام والأمن الدائمين.

وسلط نيانغ الضوء على دور البرلمانيين في زيادة الوعي بالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية والعمل على دمج الالتزامات الدولية المضمنة في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أيام الى 217 شهيداً وأكثر من 1500 جريح فيما تواصل قوات الاحتلال محاولاتها الرامية لتهويد القدس المحتلة وعدوانها على الفلسطينيين الرافضين لهذا المخطط.