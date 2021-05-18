السفارات السورية في العديد من دول العالم تنهى استعداداتها للانتخابات الرئاسية المقررة للسوريين في الخارج الخميس المقبل

استكملت السفارة السورية في العاصمة البلغارية صوفيا استعداداتها لإدلاء السوريين المقيمين في بلغاريا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقررة بعد غد الخميس.

وأكدت السفارة أنه تم اتخاذ كل التدابير اللوجستية اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية والتنسيق مع السلطات البلغارية وفعاليات الجاليات السورية هناك.

وأشارت السفارة إلى أنها تتطلع لاستقبال المغتربين السوريين في كل من بلغاريا واليونان وجمهورية شمال مقدونيا وألبانيا الخميس القادم لممارسة حقهم الدستوري وواجبهم الوطني في الانتخابات الرئاسية وللتأكيد على انتصار السيادة السورية والقرار الوطني الحر في وجه كل محاولات التدخل الخارجي.

وأعرب المغتربون السوريون في هذه الدول من خلال تواصلهم مع السفارة عن رغبتهم بالمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني المهم وحرصهم على الحضور إلى المركز الانتخابي في مقر السفارة في صوفيا مؤكدين للعالم أجمع أن البعد الجغرافي الذي يفصلهم عن وطنهم الأم سورية لن يلغي حقيقة أنها ستبقى حاضرة أبداً في قلوبهم وفي وجدانهم.

وفي جنيف أنهت القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية استعداداتها لإجراء الانتخابات الرئاسية للسوريين في الخارج والمقررة الخميس القادم.

وأشارت متحدثة باسم القنصلية إلى إنجاز كل الإجراءات القانونية واللوجستية المطلوبة لتسهيل مشاركة أبناء الجالية بحرية وشفافية في العملية الانتخابية التي ستجري في مقر القنصلية العامة تحت إشراف اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات مع مراعاة القواعد الصحية الاحترازية التي تفرضها السلطات السويسرية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت المتحدثة أنه تم تجهيز قاعة مخصصة لإجراء الانتخابات تضم غرفة سرية للانتخاب وتزويدها بكل المستلزمات الضرورية لتمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الوطني المهم، مشيرة إلى أن القنصلية على تواصل مستمر مع أبناء الجالية منذ الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية لإعلامهم بالترتيبات المتخذة ودعتهم للمشاركة الفاعلة في عملية الاقتراع التي ستجري اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً ولغاية الساعة السابعة مساء يوم الخميس القادم.

بدورها استكملت السفارة السورية في العاصمة الإسبانية مدريد كل الترتيبات لإجراء الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقرر في العشرين من أيار الجاري بالنسبة للمواطنين المقيمين في الخارج.

وفي جنوب أفريقيا أنهت السفارة السورية استعداداتها لممارسة السوريين المقيمين في هذا البلد حقهم الدستوري وواجبهم الوطني في الانتخابات الرئاسية.

«سانا»