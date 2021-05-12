عمال السويداء: المشاركة بالانتخابات استكمال للصمود في وجه الإرهاب

ينتظر عمال السويداء موعد الانتخابات الرئاسية في السادس والعشرين من الشهر الجاري للمشاركة فيها تكريساً لانتصار سورية وصمود شعبها في مواجهة الإرهاب والمضي نحو إعادة إعمارها بجهود أبنائها.

واستمراراً لدورهم الفاعل خلف خطوط الإنتاج طيلة سنوات الحرب الارهابية متحدين كل الظروف والصعوبات أكد عدد من العمال الذين التقاهم مراسل “سانا” في السويداء أن المشاركة الواسعة بالانتخابات واجب وطني حتى تبقى سورية صامدة موحدة ومتمسكة بقرارها المستقل.

ومن خلف آلة القص في معمل الأحذية أكدت العاملة رحمة بالي أن الشعب السوري سيبقى صاحب الكلمة الأولى في تقرير مصيره وهو ما سيثبته بالانتخابات القادمة وتقول: رح شارك أكيد وفاء لدماء أخي الشهيد وغيره من شهداء الوطن.

ورأى العامل حسين الصفدي أن المشاركة بالانتخابات حق وواجب وطني لنثبت للعالم أن سورية ستبقى صامدة وستنتصر وهو ما تؤءكده كل من العاملتين في قسم الخياطة سلام أبو حسون وبشرى كبول أن المشاركة في الانتخابات تعبير عن الانتماء الوطني وتتويج لبطولات وتضحيات جيشنا الباسل في وجه الإرهاب.

العاملة سهاد قيسية أشارت إلى أن الوطن يستحق وقوف وتكاتف جميع أبنائه معه للخروج مما يتعرض له فتقول: أنا كمواطنة ولدت وترعرعت في هذا البلد وواجب علي وعلى كل مواطن فيها المشاركة في الانتخابات لاختيار المرشح الذي يقود سورية إلى بر الأمان والاستقرار.

وبحسب العامل في قسم التحضير ناصيف البريحي فإن الشعب السوري سيوجه خلال الانتخابات المقبلة رسالة للجميع بأنه قادر على صنع مستقبله دون أي تدخل خارجي فيما يبين الخبير الفني عامر عمار أنه سيشارك مع باقي عمال الوطن لنهضة سورية وإعادة إعمارها.

ورأت رئيسة اللجنة النقابية في المعمل منى المعاز أن الطبقة العاملة صمدت وبقيت في مواقع الإنتاج رغم الصعوبات وستشارك في هذه الانتخابات لمتابعة البناء والإعمار.

وفي معمل السجاد أشار العامل في قسم الرثي رواد أبو عاصي إلى أن إجراء الانتخابات في موعدها رد قوي على من يعملون للنيل من الدولة السورية، مضيفاً: سأكون من أول المشاركين فيها لأعطي صوتي لمن يعمل لمصلحة الشعب، بينما أكد العامل في قسم التجهيز عارف الطويل أن المشاركة تأكيد على سيادة سورية التي وقفت في وجه العدوان داعيا الجميع للمشاركة والتعبير عن رأيهم بكل حرية.

العامل النساج على النول غسان الغضبان قال: سأشارك بالانتخابات بكل فخر وسأختار من يمثلنا من أبناء بلدنا الذين صمدوا طوال سنوات الحرب، فيما يرى أمين المستودع في المعمل وجيه العربيد أن إقامة الانتخابات في وقتها المحدد رسالة للعالم أن سورية رغم كل الظروف تبقى دولة مؤسسات تحترم استحقاقاتها الدستورية.