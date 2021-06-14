الائتلاف الوطني للأحزاب المصرية يهنىء بنجاح الاستحقاق الرئاسي

هنأ العديد من القيادات السياسية والنقابية والحزبية من الائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية خلال زياتهم السفارة السورية بالقاهرة سورية بإنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي وفوز الدكتور بشار الأسد بالانتخابات منوهين بالمشاركة الشعبية الواسعة في هذا الاستحقاق.

وأكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية أن المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية أكدت تمسك الشعب السوري بقراره المستقل وسيادة وطنه وثقته بقيادة الرئيس الأسد وصمود وصلابة الموقف السوري في مواجهة أعتى مؤامرة استهدفت سورية.

وأشار الشهابي إلى أن الاستحقاق الرئاسي عكس مشهداً حضارياً راقياً من قبل السوريين وجاءت نتائجه تتويجاً للانتصارات خلال السنوات الماضية على الإرهاب وداعميه.

من جهته أوضح المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة وعضو المجلس الرئاسي للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية أن نتائج الانتخابات تأكيد على انتصار سورية في معركتها في مواجهة الإرهاب ودعماً لصمود محور المقاومة وإرادته وانتصاراته.

بدوره هنأ الدكتور روفائيل بولس رئيس حزب مصر القومي وعضو المجلس الرئاسي للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية بفوز الرئيس الأسد في الانتخابات الرئاسية ونجاح الاستحقاق الرئاسي مشيراً إلى أن فوز الرئيس الأسد نقطة انطلاق محورية ودافع قوي في حركة الإعمار والبناء والعمل.

من جانبها أعربت الدكتورة منى أبو هشيمة نائب رئيس حزب صوت الشعب عن ثقتها بإعادة إعمار سورية بقيادة الرئيس الأسد مؤكدة أن فوز الرئيس الأسد بمنصب رئيس الجمهورية جاء تتويجاً لنصر سورية في حربها على أعدائها من الجماعات الإرهابية وداعميها وكل العملاء والمتآمرين.

بدوره أكد القائم بأعمال السفارة السورية لدى مصر الدكتور بسام درويش أن المشاركة الواسعة للسوريين في الانتخابات أثبتت التفاف الشعب حول قيادة الرئيس الأسد وثقته بها لبناء سورية المستقبل ودحر الإرهاب عن كامل التراب السوري.

ونوه درويش بمواقف الشعب المصري ومشاعره القومية تجاه سورية وتأكيده على توطيد أواصر الإخوة بين البلدين وتعزيزها.