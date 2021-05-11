حزب الله: المقاومة أقوى وأصلب مما يتوقع العدو

أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين أن المقاومة الآن أقوى وأصلب مما يتوقع ويظن العدو الإسرائيلي.

وقال صفي الدين: إن المقاومة تدافع اليوم عن القدس وهي شرف وكرامة الأمة وهي قادرة على صنع المستقبل وإن العاصفة الصاروخية التي هبت على الإسرائيليين تقول للصهاينة إن المقاومة أقوى مما تظنون ومعادلات الانتصارات والفتوحات القادمة هي نتيجة للتضحيات.

وأضاف رئيس المجلس التنفيذي في الحزب: إن قدرة المقاومة في فلسطين قدرة كبيرة جداً من حيث القدرات العسكرية وأكثر مما يتخيله العدو الصهيوني مشيراً إلى أن استهداف مطار بن غوريون هو استهداف نوعي وهو دفاع عن القدس وان ما يحصل اليوم في فلسطين هو الدافع الذي سيجعل كل الأطراف تنضم إلى محور المقاومة.

«سانا»