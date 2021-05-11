من لا يشاهد بأم العين، لا يدرك فداحة الصورة، فالفرات الذي كان بالأمس “بحراً” بات ساقية! المحاصيل على ضفتي النهر مهددة، سنابل القمح تذوي وتنحني من شدة العطش، نخيل الفرات يصارع كي لا يموت إلا شامخاً، وطيور البادية التي كانت... المزيد ←