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الأربعاء,12 مايو , 2021
صحيفة تشرين -
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استشهاد 3 فلسطينيين في عدوان جديد للاحتلال على غزة
مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر في كاليفورنيا
الحوثي يؤكد وقوف الشعب اليمني مع الشعب الفلسطيني في مقاومته الاحتلال
طيران العدوان السعودي يواصل استهداف الأحياء السكنية في اليمن
موسكو تدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين
الأسطول الروسي يراقب تحركات سفينة دوريات فرنسية في البحر الأسود
الاحتلال الإسرائيلي يدمر مبنى سكني في غزة
استمرار عمل المخابز وصالات السورية للتجارة خلال العيد
مباحثات سورية ـ عراقية حول إجراءات النظام التركي على نهري الفرات ودجلة
استشهاد 3 فلسطينيين جراء عدوان لطيران الاحتلال الإسرائيلي
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لقطة اليوم
فطر سعيد
لقطة اليوم
فطر سعيد
في
11 مايو , 2021
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