استشهاد فلسطيني وإصابة آخر بجروح جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين على مدينة اللد

استشهد فلسطيني وأصيب آخر بجروح فجر اليوم جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين على مدينة اللد بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وذكرت وكالة وفا أن مستوطنين إسرائيليين في مدينة اللد اعتدوا على مجموعة من الشبان الفلسطينيين بالرصاص الحي ما أسفر عن استشهاد شاب وإصابة آخر بجروح متوسطة.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها الوحشية في الأراضي الفلسطينية وخاصة القدس المحتلة التي تتعرض لحملة تهويد كبيرة منذ أيام في محاولة لإفراغها من الوجود الفلسطيني حيث أصيب خلال اليومين الماضيين أكثر من 300 فلسطيني برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح وباب العامود.