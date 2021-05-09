الصحة الإيرانية: تجاوزنا ذروة الموجة الرابعة لكورونا

أعلن المساعد العام في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني ايرج حريرجي أن بلاده تجاوزت ذروة الموجة الرابعة لتفشي فيروس كورونا.

وقال حريرجي في تصريح للتلفزيون الإيراني: إن تفشي الفيروس يشهد عداً تنازلياً في البلاد، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن احتمال التذبذب في الإصابات والوفيات في بعض المحافظات “ما زال وارداً”.

في سياق متصل أكد إحسان مصطفوي مدير مشروع التجارب السريرية للقاح كورونا المشترك بين إيران وكوبا أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الذي يحمل اسم «سوبرانا» بدأت الاثنين الماضي في إيران، لافتاً إلى انتهاء دراسة المرحلتين الأولى والثانية من التجربة السريرية لهذا اللقاح المشترك في كوبا على ألف شخص والمستهدفين في إيران في المرحلة الثالثة من التجربة السريرية الاختبار البشري هو 24 ألف شخص.

«سانا»