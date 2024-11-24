توصيات بتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتفعيل نافذة الاستثمار في الحوار التمويني بدرعا

درعا – وليد الزعبي

تركزت الجلسة الحوارية، التي انعقدت ظهر اليوم في غرفة تجارة وصناعة درعا بدعوة من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، على دراسة وتعديل قانون الشركات رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ بعد أن تم توزيعه على المشاركين ضمن المجموعة المشكلة لهذه الغاية مع بعض تشريعات الدول المجاورة، وذلك بناءً على توجيهات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وتطرق الاجتماع الذي أداره أمين السجل التجاري في درعا عبد الكريم داوود لشركات التوصية البسيطة ومدى مسؤولية الشريك الموصي، مع الإشارة إلى أن إجراءات تأسيس الشركات طويلة وينبغي اختصارها، وأن يُصار إلى اعتماد نشر مجلس الإدارة لجدول أعمال الهيئة في صحيفة يومية محلية إلكترونية واحدة بدلاً من اثنتين، وكذلك الأمر بالنسبة لنشر الميزانية، وجواز حضور المساهمين إلكترونياً عبر إحدى وسائل التواصل بدلاً من حضور اجتماع الهيئة العامة بشكل شخصي، والسماح بإمكانية جواز التصويت عن بعد، وعند توفيق أوضاع الشركات أن يتم الاكتفاء بإيقاف الشركة وسجلها التجاري وعدم منحها أي شهادة سجل أو عقود وغيرها لحين توفيق أوضاعها أو شطبها بشكل قانوني، وإضافة بند جواز شطب شركات الأشخاص بحضور أحد الشركاء المتضامنين، وذلك للشركات التي لم يتم تجديدها والعمل فيها خلال خمس سنوات سابقة، مع أخذ تعهد خطي من الشريك المتضامن بتأدية كامل التزامات الشركة تجاه الشريك أو الشركاء الغائبين وبيان سبب عدم حضورهم.

وتناولت النقاشات أهمية عدم التمييز بين الشركات الصغيرة والكبيرة ومعاملتها بالمثل، وضرورة تفعيل نافذة الاستثمار بشكل صحيح، وعرّجت على وضع الإفلاس بالشركات وكيفية تصفية الحقوق، وأكدت أنه لا بد لتطوير التشريعات من أن تنطلق أولاً من وزارة المالية ويراعى فيها أن تكون جاذبة للاستثمارات.

وأشارت إلى ضرورة الإبقاء على رأس المال الاسمي منخفضاً، وذلك لتشجيع العمل، والمهم أن تكون دراسة الجدوى الاقتصادية لدى تأسيس الشركات فعلية وليست ورقية توضع من باب رفع العتب في الإضبارة.

حضر الاجتماع نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا وأمين سرها وعدد من أعضاء مجلس إدارتها، وممثلون عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية، إضافةً لمختصين قانونيين واقتصاديين وعدد من التجار والصناعيين والإعلاميين والمهتمين.