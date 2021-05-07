«الحرس الثوري»: لن تنطفئ شعلة الانتفاضة والمقاومة

«قناة العالم»

أكد الحرس الثوري الإيراني أن شعلة الانتفاضة والمقاومة الفلسطينية لن تنطفئ أبداً، معتبراً أن يوم القدس العالمي هو تجسيد لوحدة العالم الإسلامي في نصرة فلسطين وتحرير القدس الشريف، متوعداً بالانتقام لدماء الشهيد قاسم سليماني.

وقال في بيان له اليوم: فكرة يوم القدس العالمي، تخلق فرصة لإظهار وحدة المسلمين وإرادتهم في حل القضية الفلسطينية وإزالة الكيان الصهيوني، كأولوية للعالم الإسلامي وقرار محوري في تأسيس وعولمة قضية تحرير القدس.

وأضاف البيان: بعد أكثر من أربعة عقود من مبادرة قائد الثورة الإسلامية الإيرانية ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الإمام الخميني، في تسمية يوم القدس العالمي، وهي مبادرة من أجل إنقاذ فلسطين؛ فإن الشعب الفلسطيني وانتفاضة القدس، يتغلبان على سلسلة من الفتن ومؤامرات التسوية التي تسعى إلى محو وجود فلسطين وهويتها.