طلبتنا في بلغاريا يؤكدون وقوفهم مع الوطن بمواجهة التحديات

أكدت قيادة فرع بلغاريا في الاتحاد الوطني لطلبة سورية وقوف الطلاب السوريين مع وطنهم في مواجهة كل التحديات والمؤامرات التي تواجهه مشيرين إلى القيمة العظيمة التي تمثلها الشهادة في رفعة الوطن.

وأشارت قيادة فرع الطلبة في بيان لها اليوم بمناسبة عيد الشهداء الى أهمية هذه المناسبة وقدسية دماء الشهداء الأبطال الذي رووا بدمائهم الزكية تراب سورية الطاهر دفاعاً عن حريتها وكرامتها في وجه الاحتلال العثماني والمستعمر الفرنسي وحالياً دفاعاً عن وطنهم في وجه أعتى هجمات الإرهاب المدعوم من قوى الظلام حول العالم.

ونوه البيان ببطولات وتضحيات أبطال الجيش العربي السوري في الدفاع عن بلدنا الحبيب مؤكدين أن سورية ستبقى قلب العروبة النابض.

إلى ذلك زار وفد من طلبتنا الدارسين في بلغاريا نصب الجندي المجهول في العاصمة صوفيا وقاموا بوضع إكليل من الزهور بمناسبة عيد الشهداء التي تتزامن في سورية مع عيد الجيش في بلغاريا.

وزين الإكليل المقدم باسم الطلاب بالعلمين السوري والبلغاري ولاقى اهتماماً كبيراً من المواطنين البلغار المتواجدين في المكان ومن وسائل الإعلام البلغارية.