قاليباف: توازن القوى في المنطقة يميل لصالح المقاومة

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف أن المقاومة والوحدة بين الفصائل الفلسطينية هي الخيار الوحيد للشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب لافتاً إلى أن توازن القوى في فلسطين والمنطقة يميل الآن لصالح المقاومة.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن قاليباف قوله اليوم في بيان بمناسبة يوم القدس العالمي الذي يصادف غداً “إن المقاومة والوحدة بين الفصائل الفلسطينية يعدان الخيار الوحيد أمام الشعب الفلسطيني في مكافحة الكيان الصهيوني الغاصب والقاتل للأطفال” مشدداً على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على أرضه وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد أن الأوضاع اليوم في الأراضي الفلسطينية المحتلة تستوجب من جميع الدول والمنظمات الدولية العمل بواجبها ومسؤوليتها في مسار تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني داعياً حكومات وبرلمانات الدول الإسلامية لمتابعة ورصد جرائم الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة وتوثيق الجرائم المرتكبة بصورة ممنهجة من قبل هذا الكيان ضد الشعب الفلسطيني ومتابعتها القانونية والجزائية في المحاكم الدولية.