باقري: ما يحدث في فلسطين فضح ادعاء الغرب بشأن الدفاع عن حقوق الإنسان

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن ما يحدث في فلسطين اليوم فضح ادعاء الغرب المخادع بشأن الدفاع عن حقوق الإنسان مطالباً وسائل الإعلام الغربية بفضح المسؤولين عن المجازر والجرائم التي ترتكب بحق الشعب والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال باقري في بيان له اليوم: إن يوم القدس العالمي يشكل ذكرى خالدة للإمام الخميني الراحل وقاعدة انطلاق المقاومة، مشيراً إلى أن داعمي قضية فلسطين أقوى اليوم من أي وقت مضى.

وأضاف باقري أن الانتفاضة الفلسطينية أصبحت اليوم بفضل محور المقاومة والأمة الإسلامية على أتم الجهوزية لإنهاء الاحتلال لافتاً إلى أن القوات المسلحة الإيرانية لن تغفل لحظة عن قضية القدس الشريف.

«سانا»