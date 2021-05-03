ميليشيا «قسد» تجرف منازل سكنية وتحرق دراجات نارية للأهالي في ريفي الرقة ودير الزور

تواصل ميليشيا «قسد”»المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي ممارساتها القمعية واعتداءاتها على ممتلكات المواطنين ضمن مناطق انتشارها في منطقة الجزيرة، حيث أقدمت على جرف عدد من منازل المواطنين بريف الرقة وأحرقت دراجات نارية للأهالي بريف دير الزور.

ففي الرقة أوضحت مصادر محلية لمراسل «سانا» أن “ميليشيا قسد قامت بتجريف عدد من المنازل في قرية العوض بريف مدينة عين عيسى وذلك في سياق جرائمها المتواصلة ضد الأهالي للسطو على أراضيهم الزراعية ومنازلهم من خلال الضغط عليهم”.

كما ذكرت مصادر محلية لـ«سانا» في دير الزور أن ميليشيا قسد أقدمت على مصادرة دراجات نارية من الأهالي وقامت بحرقها، وذلك في مدينة الشحيل شرق دير الزور.

وتعمد ميليشيا «قسد» ضمن المناطق التي تحتلها إلى اختطاف المدنيين والاستيلاء على أراضيهم ومنازلهم تنفيذاً لتعليمات مشغلهم الأمريكي ولإجبار الأهالي على الانخراط بالعمل معهم في إطار المخططات التي أعدها المحتل الأمريكي للمنطقة.