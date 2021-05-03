استشهاد طفلين بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في ريف دير الزور

استشهد طفلان وأصيب آخر بجروح من جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات إرهابيي «داعش» في قرية حطلة بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت مصادر محلية لمراسل «سانا» أن «لغماً أرضياً من مخلفات إرهابيي “داعش” انفجر بأحد المنازل في قرية حطلة بريف دير الزور الشرقي ما تسبب باستشهاد طفلين وإصابة طفل ثالث بجروح أسعف على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم».

وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها إلى زرع ألغام وعبوات ناسفة في القرى والبلدات والأراضي الزراعية لاستهداف الأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.