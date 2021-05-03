الحرارة إلى ارتفاع

يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بمقدمة مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

ويتوقع اليوم أن يكون الجو حاراً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية والرياح شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط سرعتها أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية.

درجات الحرارة تستمر غداً بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات مئوية ويكون الجو شديد الحرارة وصحواً بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة أيام: