استشهاد مدني وإصابة اثنين آخرين برصاص مرتزقة الاحتلال التركي في ريف حلب

استشهد مدني وأصيب اثنان آخران برصاص مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية في قرية البرج بريف حلب الشمالي أثناء دفاعهم عن منازلهم ومنع اقتحامها والاستيلاء عليها من قبل هؤلاء المرتزقة.

وذكرت مصادر أهلية لـ «سانا» أن مجموعة إرهابية مما يسمى “الجيش الوطني” التي تأتمر بأوامر الاحتلال التركي حاولت الاستيلاء على مساحات من أراضي قرية البرج التابعة لمدينة الباب بريف حلب والاستيلاء على عدد من المنازل فيها ما دفع أهالي القرية للتصدي لهم والاشتباك مع المجموعة الإرهابية التي أطلقت النيران عليهم بشكل مباشر ما تسبب باستشهاد أحدهم وإصابة اثنين آخرين.

وأضافت المصادر أن المجموعة الإرهابية أقدمت بعد قتلها أحد أهالي القرية على اختطاف شقيقه واقتادته إلى جهة مجهولة بعد محاولته اعتراض المجموعة الإرهابية ومنعها من دخول أرضه والاستيلاء عليها.

ومنذ عدوانها على الأراضي السورية أقدمت قوات النظام التركي ومرتزقته من الإرهابيين على تنفيذ عمليات إجرامية بحق الأهالي والاستيلاء على مساحات من أراضيهم الزراعية ومنازلهم بالقوة كما استصدرت وثائق مزورة للاستيلاء على ممتلكات السكان الأصليين ما أدى إلى تهجير عدد كبير منهم بالتوازي مع إقدامها على جلب مئات الأسر من أهالي الإرهابيين وأسكنتهم في تلك المنازل.