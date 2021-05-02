الصحة: 80 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 179 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 179 حالة ووفاة 5 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 22898 شفيت منها 17171 وتوفيت 1603 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الأحد 2 أيار 2021 على الشكل التالي :

الإصابات:

28 في دمشق

15 في حلب

15 في طرطوس

10 في اللاذقية

5 في دير الزور

5 في ريف دمشق

1 في حمص

1 في حماة

=الشفاء:

39 في اللاذقية

29 في ريف دمشق

27 في حمص

24 في دمشق

23 في حلب

14 في طرطوس

11 في السويداء

9 في درعا

3 في الرقة

=الوفاة:

2 في دمشق

1 في اللاذقية

1 في طرطوس

1 في دير الزور