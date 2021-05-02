الجزائر.. 211 إصابة جديدة و9 وفيات بكورونا

سجلت وزارة الصحة الجزائرية 211 إصابة جديدة و9 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي وفق ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 122522 والعدد الكلي للوفيات 85398 حالة بينما بلغ العدد الإجمالي للمتعافين من الإصابة 85398.

وكان رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد قرر الخميس الماضي تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي لمدة 21 يوماً في 19 ولاية ابتداء من الأول من الشهر الجاري وذلك في إطار «تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا» وفق ما أفاد به بيان لرئاسة مجلس الوزراء.

«سانا»