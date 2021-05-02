ازدياد وفيات وإصابات كورونا في عدد من الدول

سجلت المكسيك 3025 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و347780 إصابة.

وأوضح موقع «وورلد ميترز» العالمي في أحدث إحصائياته أنه تم تسجيل 261 وفاة في المكسيك ليصل العدد الكلي للوفيات إلى 217168 حالة.

وفي إندونيسيا ارتفع مجمل عدد الإصابات إلى مليون و677274 بعد تسجيل 4394 إصابة بينما وصل مجمل عدد الوفيات إلى 45796 بعد تسجيل 144 وفاة جديدة.

أما في الفلبين فتم تسجيل 8346 إصابة جديدة بالفيروس و77 حالة وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و54983 والوفيات إلى 17431 وفاة.