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فحوصات في لبنان للتأكد من وجود إصابات بالسلالة الهندية من كورونا

أعلن وزير الصحة العامة اللبناني الدكتور حمد حسن أن الوزارة تجري فحوصاً على عشرين عينة من أشخاص وافدين من الهند للتأكد ما إذا كانت متصلة بالمتحور الهندي الجديد.

وبيّن حسن في تصريح له اليوم  أن المتحور الهندي سريع الانتشار وهناك تخوف من وصوله إلى لبنان موضحاً أن السلطات الصحية اللبنانية اتخذت إجراءات في هذا السياق حيث يتوجب على الوافدين من الهند أن يخضعوا لحجر يمتد 14 يوماً في بلد ثالث قبل المجيء إلى لبنان.

وأشار حسن إلى الانخفاض الكبير في نسبة الإصابات بكورونا في لبنان مؤخراً، حيث انخفضت الإصابات من 22 بالمئة في شهر شباط إلى 11 في المئة مع نهاية شهر نيسان الماضي آملاً أن تصل في حزيران إلى المستوى الثاني بعد وصولها للمستوى الرابع حالياً مع الاستمرار في الإجراءات الوقائية بالتوازي مع حملة التلقيح.

«سانا»

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