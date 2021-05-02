انتهاء التحضيرات لافتتاح سوق المهن التراثية في طرطوس

رفاه نيوف

بعد جهود حثيثة من اتحاد حرفيي طرطوس سيفتتح سوق المهن والحرف التراثية أبوابه بعد انتهاء جميع التحضيرات لهذا السوق الذي سيستقطب كل المهتمين والعاملين بالتراث في المحافظة وكل من يعمل على حمايته من الاندثار.

وفي هذا الإطار قال عضو اتحاد حرفيي طرطوس منذر رمضان لـ”تشرين”: عندما نتكلم عن الحضارة والتاريخ لا بد أن نشير إلى أن سورية هي المهد الذي انطلقت منه هذه الحضارة إلى العالم وما زال أحفاد الفينيقيين من أبناء محافظة طرطوس محافظين على هذا الإرث كما كان .. ويتم تصنيع بعضه على يد حرفيين مبدعين وقد ترافق عملهم بحلم أن يكون لديهم سوق للمهن اليدوية والحرف التراثية وها هو الحلم يبصر النور من خلال إقامته في العبارة على الكورنيش البحري غرب حديقة الطلائع، حيث سيحتضن عدداً من الحرفيين وأعمالهم الفنية من موروث أجدادهم حاملين راية حيّهم و مؤكدين أن طائر الفينيق ليس أسطورة فها هم ينهضون من تحت رماد حرب استهدفت هذه الحضارة وها هم ينفضون غبار هذه الحرب الظالمة على وطننا الحبيب ويعيدون صياغة التاريخ مؤكدين أن هذه الحضارة التي كانت وما زالت منارة العالم ستبقى خالدة فهي كالشمس لا يمكن لأحد أن يحجب نورها . هذا السوق الذي سيفتتح في الرابع من الشهر الجاري وسيكون نواة لافتتاح أسواق مماثلة في مختلف مدن ومناطق الساحل السوري، فتاريخنا يستحق أن نحافظ عليه .

وقد انطلقت من هذا السوق دورات تدريبية وذلك في إطار تنفيذ خطة العمل التي تم وضعها للحفاظ على موروث الأجداد .

وتم إطلاق أول دورة أمس السبت من داخل سوق المهن اليدوية لتدريب عدد من الراغبين بتعلم حرفة (الخيزران) بالتعاون ما بين جمعية المهن اليدوية والحرف التراثية في اتحاد الحرفيين بطرطوس وفرع هيئة تنمية المشاريع الصغيرة بطرطوس.

ستليها دورات دائمة لنقل جميع الحرف والمهن المتوارثة عن الأجداد إلى كافة شرائح المجتمع على يد حرفيين متمرسين ومتقنين لها.