تعلن التعاقد لشراء 10 ملايين جرعة من لقاح “سبوتنيك V”

أعلنت وزارة الصحة المصرية أنها تعاقدت مع روسيا لشراء 10 ملايين جرعة من لقاح “سبوتنيك في” المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية خالد مجاهد: “تم تحويل المبالغ المالية للجانب الروسي الخاصة بعملية توريد اللقاح”.

وأشار مجاهد إلى أن الوزارة تعاقدت أيضاً على شراء 4 ملايين جرعة من لقاح جونسون أند جونسون ستصل مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وفي وقت سابق اليوم كشفت الصحة المصرية أن 750 ألف مصري تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا من لقاحي سينوفارم واسترازينكا من بين 1.9 مليون سجلوا على منصة الوزارة للحصول على اللقاح.

سانا