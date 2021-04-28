بعد اللصاقات.. محافظة دمشق تحث على الشكاوى لردع طمع سائقي «التكاسي»!

دمشق - مايا حرفوش

وضعت محافظة دمشق مؤخراً تعديلاً لأجور نقل سيارات الأجرة العمومي «التكاسي» متضمناً تقاضي سائق السيارة ضعف ما يظهر على العداد وتقوم المحافظة الآن بتوزيع لصاقات على جميع سيارات الأجرة مكتوب عليها ما يترتب على الراكب دفعه من أجور، وعلى الرغم من ذلك مازالت شكاوى المواطنين حول عدم التزام سائقي التكاسي مستمرة وتتزايد يوماً بعد يوم، ولاسيما في ظل غياب الرقابة المرورية فأغلب سائقي التكاسي لا يلتزمون باللصاقة التي يتم توزيعها ويطلبون مبالغ خيالية. المواطنة مها تقول: أضطر في كثير من الأحيان لركوب سيارة الأجرة بسبب الازدحام الكبير الحاصل على حافلات النقل العامة ولكني أتفاجأ بطلب مبالغ كبيرة لقاء توصيلة بسيطة لا تتجاوز عدة كيلومترات من دون تشغيله العداد أو أي التزام باللصاقة، مؤكدة أن معظم سائقي التكاسي مازالوا يسوغون عدم التزامهم بالتسعيرة الجديدة لكون الكميات التي يحصلون عليها من البنزين غير كافية وتالياً يضطرون لشراء كميات إضافية وبالسعر الحر مرفقين أيضاً ذرائع ارتفاع أسعار قطع غيار الإصلاح وغيرها من ذرائع أخرى باتت معلومة لدى جميع الركاب.

من جهته أيمن يقول: باتت فكرة الصعود إلى سيارة الأجرة ضرباً من الخيال وكابوساً مزعجاً لمن يضطر إلى ذلك، فمعظم سائقي التكاسي لا يلتزمون باللصاقة التي تم من خلالها تحديد ما يجب على الراكب دفعه، مضيفاً: ما الفائدة من العداد واللصاقة إن لم تكن هناك آلية تلزم السائقين بالالتزام بها، فعدد كبير من سائقي التكاسي يحددون التسعيرة وفق مزاجهم، مطالباً محافظة دمشق وفرع المرور بضرورة تعزيز الرقابة وإيجاد آلية مناسبة وكفيلة بردع جشع بعض السائقين وإجبارهم على الالتزام بالتسعيرة المحددة.

بدوره أوضح مدير هندسة المرور والنقل في محافظة دمشق ياسر بستوني لـ«تشرين» أن اللصاقة التي يتم توزيعها على سيارات الأجرة مكتوب عليها ما يترتب على الراكب دفعه وهو ضعف المبلغ الظاهر على شاشة العداد الحالية، وتتضمن اللصاقات أيضاً أرقام شكاوى فرع المرور، مشيراً إلى ضرورة وضع كل سيارة أجرة اللصاقة على الزجاج الأمامي للسيارة بشكل ظاهر ومقروء للراكب، وأن عناصر فرع المرور موجودون في جميع الساحات والشوارع ونقوم بالتعاون معهم على مراقبة سيارات الأجرة ولكن المواطنين لا يتعاونون معنا ويتفقون مع سائق السيارة على المبلغ ولا يتقدمون بأي شكوى.

وأضاف بستوني: يتم توزيع اللصاقات على جميع سائقي سيارات الأجرة في مرائب النصر بالحجاز والمواصلات في شارع الحمرا والفردوس جانب فندق الشام وسعر اللصاقة هو 500 ليرة.