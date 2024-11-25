أجواء الحسكة.. عجاج فأمطار الأضرار طفيفة والمؤسسات الصحية بجهوزية تامة لمعالجة تداعيات العجاج

تشرين – خليل اقطيني:

نفت الشركة العامة لكهرباء محافظة الحسكة انهيار أي أبراج كهربائية في منطقتي الشدادي جنوب الحسكة والقامشلي شمال الحسكة، من جراء العاصفة الغبارية التي هبت على المحافظة ليلة أمس، أو الأمطار الغزيرة التي هطلت عليها بعد ذلك.

وذكر المدير العام للشركة المهندس صالح إدريس أن الأخبار المتداولة على بعض صفحات الفيس بوك عارية عن الصحة وتعود لعام 2022.

وبيّن لـ”تشرين” أن التغذية الكهربائية انقطعت ليلة أمس عن مدينة الحسكة وريفها نتيجة عطل طارئ على خط الـ 66 ك.ف الرابط بين محطتي تحويل البواب والغزل. وقد قامت ورشات الصيانة بالكشف على العطل وتمكنت من إصلاحه وإعادة الخط إلى الخدمة.

عجاج فأمطار

وكانت أجواء سديمية محملة بالعجاج، سيطرت على محافظة الحسكة مساء أمس، ما أدى إلى انخفاض شديد بمدى الرؤية.

وذكر مدير الزراعة المهندس علي الخلوف الجاسم لـ«تشرين» أن هذه الظاهرة تسمى محلياً العجاج، وقد حصلت نتيجة تأثر المنطقة بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كلها. الأمر الذي أدى إلى هبوب رياح جنوبية إلى جنوبية شرقية نشطة مع هبات شديدة تتجاوز سرعتها 80 كم في الساعة مثيرة للغبار والأتربة على المحافظة.

متوقعاً استمرار الأجواء نفسها بالسيطرة على المحافظة نهار اليوم. حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الجو غائماً جزئياً يتحول إلى غائم بشكل عام، بارداً إلى شديد البرودة ليلاً، مع استمرار الفرصة لهطل زخات من المطر متفاوتة الشدة ومصحوبة بالرعد أحياناً.

وأوضح الجاسم أن الوحدات الزراعية المنتشرة في مختلف مناطق المحافظة ستقوم بحصر الأضرار الناجمة عن العجاج والعاصفة الغبارية على المحاصيل المزروعة.

مضيفاً:إن الظروف الجوية السائدة في المحافظة أدت إلى هطل أمطار متفاوتة الغزارة في جميع المناطق. وكانت أعلاها في منطقتي الحسكة والدرباسية 14 مم، تلتها منطقة أبو قصايب 11 مم، فعامودا ومبروكة وتل تمر 7 مم، فالقامشلي 4.2 مم، فتل حميس وتل علو والهول 4 مم، فالمالكية وهيمو والقحطانية والجوادية وأم مدفع وتل بيدر 3 مم، فتل براك 2.5 مم، فالعريشة 2 مم، فالزهيرية 1 مم، فمركدا 0.5 مم، وتعذر رصد كميات الأمطار الهاطلة في مناطق رأس العين والمناجير و”أبو راسين” لوقوعها تحت الاحتلال التركي.

أضرار طفيفة

واقتصرت الأضرار التي حصلت من جراء العاصفة الغبارية على تضرر بعض البيوت، وخاصة الطينية والممتلكات وانهيار عدد من الأشجار. من ذلك انهيار جزء من شجرة في الشارع الموجود بين مساكن التأمينات الاجتماعية وحديقة تشرين في مدينة الحسكة بسبب الرياح الشديدة. ما أدى إلى إصابة سائق دراجة نارية تصادف مروره في المكان والزمان.

وحسب رئيس مجلس المدينة المهندس عدنان عبد الكريم خاجو قامت ورشات الصيانة في مجلس مدينة الحسكة بإزالة الجزء المنهار من الشجرة وفتح الشارع، ونقل الشخص المصاب إلى المركز الطبي في مدينة الحسكة ( اللؤلؤة) لتلقي العلاج. حيث ذكر مدير المركز الدكتور عبد الرحمن أمين أن إصابة ذلك الشخص كانت سطحية وغادر المركز على الفور بعد أن تم تقديم الإسعافات الضرورية والعلاج اللازم له.

مؤكداً جهوزية المركز لاستقبال حالات الاختناق والربو التحسسي وتوافر الأدوية والمستلزمات الضرورية لمعالجة هذه الحالات في المركز، وهو على أتم استعداد لمعالجة كل التداعيات الصحية للعاصفة الغبارية على سكان المنطقة حتى على المدى البعيد.

أضرارها تطول حتى القلب

مدير الصحة الدكتور عيسى خلف أكد جهوزية جميع المؤسسات الصحية العامة في المحافظة لمواجهة تداعيات العاصفة الغبارية. محذراً من الأضرار والمشكلات التنفسية التي من المحتمل أن تواجه الأطفال والنساء وكبار السن على وجه التحديد من جراء العاصفة الغبارية. ناصحاً السكان بالتزام المنازل وفي حال الاضطرار للخروج منها لا بد من ارتداء الكمامات.

وأوضح خلف أنه رغم ارتباط التأثيرات الصحية السريعة والمباشرة لعواصف الغبار الرملية بتفاقم أعراض أمراض الرئة المزمنة وأمراض الرئة المفاجئة الحادة، فإن تداعيات تلك العواصف من الغبار الرملي تتجاوز يوم حصول العاصفة لتظهر لاحقاً على هيئة ارتفاع الإصابات بعدوى الأمراض الميكروبية، كما إنها تتجاوز موضوع الجهاز التنفسي لتطول القلب والأوعية الدموية Circulatory System عبر ارتفاع الإصابات بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية واضطرابات إيقاع النبض.