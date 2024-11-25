بسبب العاصفة.. أضرار مختلفة في الشبكة الكهربائية باللاذقية

تشرين- صفاء إسماعيل:

خلّفت العاصفة التي شهدتها محافظة اللاذقية أمس أضراراً في الشبكة الكهربائية، فيما لا تزال ورشات الصيانة تقوم بأعمال الإصلاح وإعادة التغذية الكهربائية للقرى المتضررة تباعاً.

وبيّن مدير عام الشركة العامة لكهرباء اللاذقية المهندس إياد إبراهيم لـ”تشرين” أن العاصفة تسببت بأضرار طالت خطوط التوتر المتوسط والمنخفض ومراكز التحويل في مناطق مختلفة من المحافظة، بالإضافة لاحتراق قواطع من شدّات مختلفة في كل من بسيسين، عين شقاق ، سيانو بريف جبلة، وأضرار في كابلات ارتباط ووحدة ربط حلقي، انهيار برجي توتر متوسط في عين العروس والقطيلبية، تقطّع في شبكات توتر متوسط في كل من القرداحة، البسيط، الحفة، تقطّع بأمراس توتر منخفض على مستوى المحافظة.

وأكد إبراهيم أن ورشات الصيانة قامت بالتوجه فوراً إلى أماكن الأعطال والعمل على إصلاحها رغم سوء الأحوال الجوية واستمرار العمل إلى وقت متأخر ليلاً، مشيراً إلى أنه تم إصلاح معظم الأعطال وما زالت ورشات الصيانة تعمل على إصلاح ما تبقى منها.