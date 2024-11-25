معلا يتفقد أعمال تنفيذ ملعب البانوراما في درعا ويقترح تأجيل الافتتاح بسبب تأثر المواد اللاصقة بالأمطار

تشرين:

زار رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا ورئيس نادي الشعلة الفخري الدكتور مازن حميدي محافظة درعا اليوم، وشملت الجولة زيارة محافظ درعا المهندس أسعد الطوكان لمناقشة واقع الرياضة والمنشآت الرياضية ومتابعة وضع إعادة تأهيل وفرش أرضية ملعب البانوراما بمدينة درعا بالعشب الصناعي وتأهيل المدينة الرياضية .

وبعد زيارة المحافظ توجه معلا والسيد المحافظ والدكتور مازن حميدي إلى ملعب البانوراما للاطلاع على إعادة تأهيله وفرشه بالعشب الصناعي من قبل الشركة العامة للانشاء والتعمير، وسير عمل الورشات المكلفة بتأهيل الموقع العام.

وتبين خلال الجولة بأن الأعمال بحاجة إلى إكمال وخصوصاً أرضية الملعب التي تأثرت بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة خلال اليومين الماضيين وساهمت بعدم إكمال مد العشب لتأثر المادة اللاصقة وطبقة الدريناج التي يتم مدها تحت طبقة العشب الصناعي بالرطوبة والأمطار .

وحرصاً من القيادة الرياضية لاستكمال تجهيز الملعب من الناحية الإنشائية والرول الصناعي وعدم التسرع بالعمل بعد كميات الأمطار التي هطلت وساهمت بتأخير العمل بسبب الرطوبة وتأثر المادة اللاصقة العشب بالمياه لذلك تم اقتراح تأجيل المباراة المقررة لنادي الشعلة ضمن الجولة الخامسة من الدوري الممتاز مع نادي أهلي حلب ومراسلة إدارة نادي أهلي حلب لتقام المباراة في محافظة حلب وإقامة مباراة الإياب بملعب مدينة درعا.

وأكد المحافظ ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لإتمام العمل بالمدينة الرياضية على أكمل وجه بالسرعه القصوى وتأهيل الموقع العام.

وأشار رئيس الاتحاد الرياضي العام بأن افتتاح المدينة الرياضية والملعب سيكون حدثاً هاماً في محافظة درعا ما يتوجب إنهاء جميع الأعمال والمرافق العامة وأرضية الملعب لاستقبال الفعاليات الرياضية وعودة الحياة للمدينة بعد سنوات طويلة.

شارك بالجولة نائب رئيس المكتب التتفيذي الأستاذ عبد العزيز الجهماني ورئيس اللجنة التنفيذية وجهاد المصري وأيهم المسالمه رئيس نادي الشعلة.