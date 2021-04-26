مادورو يندّد بسطو واشنطن على أموال بلاده المجمدة وتسليمها للمعارضة

ندّد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بسطو واشنطن على الأموال الفنزويلية المجمدة في الاحتياطيات الفيدرالية الأمريكية والبنوك في جميع أنحاء العالم وتسليمها إلى المعارضة اليمينية في بلاده والمدعومة أمريكياً.

ونقلت قناة تيليسور التي تبث من كاراكاس عن مادورو قوله: إن البيت الأبيض يغتصب مواردنا ويتنازل عنها لأفراد العصابات، لافتاً إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستسلم زعيم المعارضة اليمينية الفنزويلية خوان غوايدو 150 مليون دولار أمريكي.

وحذر مادورو من أن هذه الأموال ستخصص لتمويل الحرب السياسية والنفسية والإعلامية ضد فنزويلا.