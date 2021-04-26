موسكو تطالب واشنطن و”الأوروبي” بعدم التدخل في شؤون مولدوفا

طالبت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالكف عن التدخل في شؤون مولدوفا ووقف تحيزهما السياسي الذي يتسبب بتعميق استقطاب المجتمع المولدوفي.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا قولها اليوم : “ندعو مجدداً زملاءنا في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الامتناع عن التدخل في شؤون مولدوفا الداخلية وعدم انتهاك قواعد الآداب الدبلوماسية”.

وجاءت تصريحات زاخاروفا بعد أن أعرب عدد من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي وسفير واشنطن في مولدوفا عن “القلق” إزاء قرارين تبناهما برلمان مولدوفا في الـ 23 من نيسان الجاري أعرب النواب في أولهما عن رفضهم لقرار المحكمة الدستورية حول توافر الشروط لحل البرلمان وثانيهما سحب النواب بموجبه قرارهم لعام 2019 تعيين دومنيكا مانولي عضواً في المحكمة الدستورية والتي تترأسها في الوقت الحالي.

“سانا”