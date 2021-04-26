127 طالباً تقدموا للقرض الطلابي في جامعة الفرات

ديرالزور – مالك الجاسم

أنهى فرع صندوق التسليف الطلابي بدير الزور استقبال طلبات الطلاب الراغبين بالحصول على القروض بنوعيها الشخصي والشهري وخلال حديثه لـ «تشرين» أكد محمد العلوش مدير فرع التسليف الطلابي بدير الزور أن عدد المكتتبين على القروض بنوعيها الشخصي والشهري بلغ / 127 / حيث اكتتب على القرض الشخصي ما يقارب / 107 / طلاب، وعلى القرض الشهري / 20 / طالباً وفور الانتهاء من التسجيل تم ترحيل بيانات المسجلين إلى مديرية القروض في الإدارة العامة إلكترونياً ليصار إلى عقد اجتماع مجلس الإدارة وإقرار أسماء الطلاب المقبولين وفق أنظمة القبول المعمول بها في الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي, حيث من المتوقع أن تصدر أسماء المقبولين خلال الأسبوع القادم.

ويضيف العلوش: بعد صدور أسماء المقبولين سيتم استكمال باقي الأوراق الثبوتية اللازمة وتحرير مبلغ القرض بموجب شيكات اسمية تقبض من المصرف التجاري السوري ونتوقع أن تكون نسبة القبول مئة بالمئة مقارنة بالطلاب المتقدمين والخطة التسليفية من قبل الإدارة العامة لفرع ديرالزور.

يذكر أن القرض نوعان، الأول القرض الشخصي، وهو عبارة عن مبلغ 300 ألف ليرة يحصل عليها الطالب من دون أي فائدة أو طوابع أو رسوم بهدف تمكينه من شراء المستلزمات الدراسية, ولاسيما في الكليات التطبيقية، ويسدد مبلغ القرض بشكل أقساط شهرية مقدارها عشرة آلاف ليرة، تبدأ من أول شهر يلي استلام القرض.

والثاني: هو القرض الشهري وهو عبارة عن راتب شهري مقداره 40 ألف ليرة يمنح للطالب خلال سنوات الدراسة الجامعية الأولى في التعليم النظامي حصراً.