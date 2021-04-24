فرض عزل جديد في قبرص على خلفية الارتفاع الحاد بإصابات كورونا

أعلنت قبرص الليلة الماضية فرض عزل جديد لمدة أسبوعين في الوقت الذي تواجه فيه المستشفيات صعوبة في استقبال العدد المتزايد من مرضى كورونا.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن وزير الصحة القبرصي كوستانتينوس يوانو قوله للصحفيين: لا يمكننا تجاهل العدد المتزايد للحالات مع الضغوط الكبرى التي يرزح تحتها النظام الصحي ويستلزم اتخاذ قرارات صعبة وتدابير جذرية.

ولفت يوانو الى أن العزل سيسمح بتسريع وتيرة التلقيح مع إعطاء متنفس للمستشفيات التي امتلأت بمرضى كورونا.

وباستثناء الأسباب المهنية لا يحق للمواطنين الخروج من منازلهم ما بين الـ26 من نيسان والتاسع من أيار سوى مرة في اليوم بعد طلب إذن من خلال رسالة نصية قصيرة.

وتقرر إغلاق المتاجر غير الضرورية على أن تخفف بعض القيود في الثاني من أيار القادم.

واعتباراً من العاشر من أيار المقبل سيضطر الأشخاص الراغبون بالذهاب إلى مطعم تقديم فحص سلبي لا يتجاوز 72 ساعة أو إثبات تلقي الجرعة الأولى من اللقاح أو أنهم أصيبوا بكوفيد 19 خلال الأشهر الثلاثة السابقة.

ووفق أرقام أحصتها فرانس برس سجلت قبرص الأسبوع الماضي 668 إصابة يومية جديدة بكورونا لكل 100 ألف نسمة أي أعلى نسبة في العالم فيما بلغ الإجمالي 60 ألف حالة منها 692 وفاة.

“سانا”