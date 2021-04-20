«الكهرباء» تعد أهالي القطيفة بتحسن التيار

دمشق - منال الشرع

يعاني أهالي مدينة القطيفة في ريف دمشق من تردي واقع الكهرباء منذ عدة أشهر إذ تغيب الكهرباء عن منازل الأهالي لساعات طويلة فتتجاوز أحياناً ساعات القطع في بعض أحياء المدينة ثماني ساعات, وحين يعود التيار يبدأ مسلسل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.

المواطن محمد من سكان المدينة يقول في شكواه: لا يوجد برنامج تقنين واضح للكهرباء إضافة إلى عدم وجود عدالة في توزيع الكهرباء مابين أحياء المدينة, وكل يوم تختلف ساعات تقنين التيار عن اليوم الذي سبقه, والأهالي يعانون من ارتفاع ساعات التقنين، مضيفاً: في كثير من الأحيان تغيب عنا الكهرباء 8 ساعات متواصلة, وعند عودة التيار تحدث عدة انقطاعات، تمتد الواحدة ما بين 15 – 20 دقيقة.

من جهته أوضح مدير التشغيل في الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق المهندس خالد مطاوع لـ«تشرين» أن تفاوت برنامج التقنين سببه الضغط الحاصل على محطات الكهرباء إضافة إلى وجود نقص في الكميات المخصصة من الفيول، لافتاً إلى أنه يتم توزيع كميات الطاقة حسب الإمكانات المتاحة حالياً، وقريباً سوف يلحظ الأهالي تحسناً ملموساً في واقع الكهرباء في المدينة.