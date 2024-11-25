سورية تترأس اجتماع الدورة السادسة للمجلس العربي للسكان والتنمية في القاهرة

بمشاركة سورية عقد المجلس العربي للسكان والتنمية في القاهرة اليوم اجتماعات دورته السادسة بمشاركة وزراء الشؤون الاجتماعية ورؤساء وفود الدول الأعضاء.

وجرت في بداية جلسة الاجتماعات مراسم الاستلام والتسليم لرئاسة أعمال الدورة السادسة للمجلس العربي للسكان والتنمية، حيث استلمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل المهندسة سمر السباعي رئيسة الوفد السوري ممثلة للجمهورية العربية السورية رئاسة المجلس للدورة السادسة ولمدة عام.

وفي كلمتها الافتتاحية بينت السباعي أن اجتماع اليوم يمثل فرصة غنية للنقاش حول قضية “ديناميات السكان” التي تعد ركيزةً أساسيةً للتنمية بمختلف أبعادها الإنسانية والاقتصادية، إضافة لأنه يتيح مجالاً واسعاً للتشاور وتبادلُ الخبراتِ بهدف تحقيق المزيد من التقدم في معايير العملِ

العربي المشترك وفي آليات تطبيقه بما يعزز أُسسَ العدالةِ الاجتماعية ويدعم النمو المتوازن ويضمن الوصول إلى أفضل مستويات التنمية السكانية الشاملة والمستدامة.

وشددت السباعي على أن العدوان الإسرائيلي الهمجي المستمر على فلسطين ولبنان، واعتداءاته المتكررة على سورية، وما يرتكبه هذا الكيان من مجازر وإبادة وتطهير عرقي وتدمير للبنى التحتية يفاقم من التحديات الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها الدول العربية.

ولفتت إلى أن سورية استقبلت نحو 600 ألف وافد من لبنان خلال الشهرين الأخيرين، حيث عملت الحكومة السورية بالتعاون مع المجتمع الأهلي على تأمين مستلزمات العيش والاحتياجات الإغاثية والغذائية والطبية والصحية، وخدمات الإقامة في مراكز الاستضافة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي اللازم لتخفيف المعاناة الإنسانية للوافدين.

وانتقدت السباعي سياسات اغتصاب ونهب الثروات وحرمان الشعوب منها، وفرض التدابير القسرية الأحادية الجانب على الكثير من دول المنطقة والتي أدت إلى موجات من النزوح الجماعي والهجرة وعدم المساواة في الوصول الى الخدمات الأساسية، والتي باتت تشكل عقبة أساسية في إطلاق عجلة التنمية بشتى جوانبها.

وأكدت السباعي أن التحديات السكانية وترابطها الديناميكي مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تواجهها المنطقة العربية بتنوعها الكبير تستلزم توحيد الجهود وتعزيز العمل العربي المشترك للتصدي لها.

وعرضت السباعي الجهود المبذولة في الملف السكاني في سورية عبر اللجنة العليا للسكان التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء وعبر اللجان الفرعية في المحافظات برئاسة المحافظين والتي تتابع العمل على الوثائق السكانية والاستراتيجيات والخطط والبرامج المتعلقة بالسكان.

واعتمد المجلس في ختام اجتماعاته مجموعة من القرارات حول عدة بنود تعنى بتبادل البيانات السكانية حول المغتربين، ودراسة التحديات والأسباب المتعلقة بالتوزيع السكاني غير المتساوي بين المناطق الحضرية والريفية، وتمكين كبار السن من المشاركة الفاعلة في المجتمع.

كما اعتمد المجلس المقترحات المقدمة من الجمهورية العربية السورية والتي تضمنت إعداد دراسة سياساتية حول المحددات الاجتماعية والثقافية والصحية للاحتياجات غير الملباة للنساء في مجال تنظيم الأسرة، وإعداد إطار عمل إقليمي لتعزيز دور الشباب في الاقتصاد الأخضر التحويلي.

يُذكر أنه تم مسبقاً انتخاب سورية لترأس المكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان لمدة عامين قادمين وانتخاب جمهورية العراق نائب للرئيس.

وضم الوفد السوري كلاً من السفير حسام الدين آلا المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى جامعة الدول العربية، ومدير القضايا الأسرية في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان عضو اللجنة الاستشارية للمجلس العربي للسكان والتنمية وضاح الركاد وباسل سكوتي من المندوبية الدائمة للجمهورية العربية السورية لدى الجامعة.