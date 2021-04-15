مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” اليوم مواعيد مباريات الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأبطال.

وكان ريال مدريد الإسباني حسم تأهله على حساب ليفربول الإنكليزي كما تأهل مانشستر سيتي بعدما تخطى بوروسيا دورتموند الألماني.

وحسم باريس سان جيرمان التأهل ضد بايرن ميونخ الألماني بينما تأهل تشيلسي بعد إخراجه بورتو البرتغالي من البطولة.

وفي مواجهات الذهاب سيواجه الريال تشيلسي في مدريد يوم الـ 27 من نيسان الجاري بينما يستضيف باريس سان جيرمان مانشستر سيتي يوم الـ 28 من الشهر ذاته.

أما مواجهات الإياب فيستضيف مانشستر سيتي في إنكلترا باريس سان جيرمان يوم الـ 4 من أيار المقبل ويستضيف تشيلسي ريال مدريد يوم الـ 5 من الشهر نفسه.