مشفى الطوارئ بدمشق: استقبال 30 مصاباً بكورونا منذ بداية نيسان

ذكر مدير مشفى الطوارئ في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق الدكتور ياسر زهرة أن المشفى استقبل منذ بداية الشهر الجاري حتى أمس 30 مصاباً بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة «سانا» عن الدكتور زهرة قوله أن 17 مصاباً بكورونا يتلقون العلاج بالمشفى حالياً معظمهم بأعراض صدرية متوسطة الشدة وجميعهم بحالة مستقرة، مبيناً أنه يتم في المشفى مراقبة الوضع الصحي للمرضى والمتابعة المستمرة لرصد القيم الحيوية للمريض وإجراء التحاليل الدموية المطلوبة والتأكد من نسبة الأوكسجين بالدم وفي حال انخفاضها لأقل من 80 بالمئة يتم التنسيق مع المشافي لنقل المصاب فوراً إلى أقرب مشفى وإدخاله العناية المشددة.

واستقبل المشفى خلال شهر آذار الماضي أكثر من 50 مصاباً بكورونا وفق الدكتور زهرة موضحاً زيادة عدد طالبي الرعاية الطبية من المشفى خلال شهر نيسان مقارنة مع آذار الماضي نتيجة وعي المرضى بأهمية طلب الرعاية من المشفى عند الشعور بأي عارض صحي من أعراض كورونا وخاصة الزلة التنفسية إلى جانب صعوبة الحصول على اسطوانات الأوكسجين وارتفاع ثمنها في الأسواق حيث يحتاج المريض الذي يعاني نقص الأكسجة بشكل يومي لنحو 5 أسطوانات.

وأكد الدكتور زهرة جاهزية المشفى من ناحية الكوادر الصحية المؤهلة والمدربة للتعامل مع مختلف الحالات، مشيراً إلى أن الطاقة الاستيعابية للمشفى 120 سريراً إضافة إلى 100 سرير احتياطي سيتم وضعها بالصالة المجاورة في حال الحاجة.

وافتتحت وزارة الصحة في تشرين الأول الماضي مشفى الطوارئ في مدينة الفيحاء الرياضية لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا بأعراض متوسطة وبحاجة لدعم أكسجة فقط.