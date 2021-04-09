الحرارة أدنى من معدلاتها وهطولات غزيرة في المنطقة الساحلية

يطرأ انخفاض كبير وسريع غداً على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 7 إلى 10 درجات مئوية في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو بين الغائم جزئياً والغائم ماطر على فترات في تلك المناطق وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد في المنطقة الساحلية أما في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية فتكون درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بقليل مع أجواء سديمية مغبرة وفرصة هطل ضعيفة.

وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة مع هبات شديدة تتجاوز سرعتها الـ 70 كم في الساعة أحياناً والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة: