بطولة محافظة ديرالزور لبناء الأجسام لفئة الشباب
أقامت اللجنة الفنية الفرعية لبناء الأجسام والقوة البدنية بديرالزور بطولة المحافظة لفئة الشباب بمشاركة 35 لاعباً وأسفرت النتائج النهائية عما يلي :
وزن 65 كغ
المركز الأول عبد الرحمن حاج خضر،وجاء ثانياً يوسف حيدر رداوي, وحل ثالثاً عمار العطوان .
وفي وزن 75 كغ حلّ أولاً عبد الإله العطية ,وثانياً علي سلامة وثالثاً محمد المنفي.
أما وزن 85 كغ فقد جاء أولاً أوس محمود خنجر, وثانياً
أحمد العبيد ,وثالثاً مجد عبدالله الموح.
وقام بتحكيم البطولة كل من عبدالله كلش – زياد شويخ – فادي مدلجي. مختار الحسيني ووائل فاعور.
وفي نهاية البطولة قام الرفيق حازم بطاح رئيس اللجنة التنفيذية بديرالزور وأعضاء اللجنة التنفيذية والسادة عبد العزيز الحسين عضو مجلس الشعب والدكتور محمود فتيح عضو مجلس إدارة نادي الفتوة بتكريم الفائزين .
وأشرف على البطولة الرفيق حسن الجاسم عضو اللجنة التنفيذية رئيس مكتب الألعاب الفردية واللجنة الفنية الفرعية للعبة.