ضبط تاجر يحتكر ٢٠ طناً من السكر في جرمانا

سامي عيسى

نظمت دوريات حماية المستهلك لدى مديرية التجارة الداخلية في ريف دمشق /76/ ضبطاً تموينياً طالت تاجر جملة لمادة السكر في منطقة جرمانا و بحوزته /٢٠/ طن سكر أبيض يقوم بتوزيعها بأسعار أعلى من الأسعار المحددة بزيادة قدرها 700 ليرة وذلك بقصد إحداث تأثير في السوق.

وذكر عمران سلاخو مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق أنه تم حجز الكمية وتسليمها إلى المؤسسة السورية للتجارة وأكد أن الضبوط طالت أيضاً محطة محروقات في منطقة العتيبة بمخالفة تجميع البطاقات الذكية ونقص بالكيل و/ 4/ أفران في مناطق يبرود وحرنة والرحيبة والعتيبة بمخالفات سوء صناعة الخبز ونقص الوزن والبيع بسعر زائد، وكذلك معتمدين خبز في بيت تيما يتقاضون زيادة بالأسعار وشملت أيضاً موزعي غاز في الرحيبة وعكوبر وكفر حور وحفير التحتا وصحنايا ويبرود بمخالفات تقاضي سعر زائد.

وفي السياق ذاته أشار سلاخو إلى أن بقية الضبوط تنوعت مابين مخالفات إنتاج وطرح مواد مخالفة للمواصفات وإعطاء فواتير غير نظامية وحيازة مواد منتهية الصلاحية والبيع بسعر زائد ومواد مجهولة المصدر.