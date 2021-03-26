تأمين الأنابيب أتاح التحاليل من جديد في مخابر مديرية صحة درعا

درعا - وليد الزعبي

أوضح الدكتور أشرف برمو مدير صحة درعا أنه تم تأمين جزء من احتياجات مخابر لمديرية الصحة في (المشافي والعيادات الشاملة والمراكز) من الأنابيب اللازمة لإجراء التحاليل المخبرية وسيتم توزيعها على المشافي والمراكز الصحية التي تحتاجها، ما يتيح إجراء التحاليل لجميع المرضى من مراجعيها، حيث تتوفر من السابق بقية المواد المخبرية التي تمكن من إجراء جميع التحاليل المطلوبة مجاناً، وذلك لحين انتهاء إجراءات المناقصة الخاصة بذلك وتوريد كامل الكميات المطلوبة.

تجدر الإشارة إلى أن المواد المخبرية كافة تم تأمينها منذ حوالي الثلاثة أشهر لكن حدوث إشكالات في مناقصة الأنابيب أخر من توريدها وتالياً عطل إجراء التحاليل للمرضى المراجعين ما ولدّ مطالب ملحة وفي أكثر من مناسبة للإسراع بتأمين تلك الأنابيب لاستكمال ما يلزم لتنفيذ التحاليل لمحتاجيها، وقد لاقت استجابة مديرية صحة درعا للمطالب استحسان المرضى لأنها ترفع عنهم عبء تكاليف إجراء التحاليل الباهظة في القطاع الخاص والتي لا قدرة لمعظمهم على تحملها في الظروف المعيشية الصعبة التي نمر بها، ومن جانب آخر ، فإن لتأمين الأنابيب منعكساً إيجابياً آخر يتمثل في الاستفادة من المواد المخبرية الموجودة قبل انتهاء صلاحية بعضها التي لم تعد طويلة، على أمل ألا يتأخر تأمين بقية الكميات المطلوبة بموجب المناقصة لضمان استمرارية إجراء التحاليل والانتفاع بالمواد الموجودة ضمن مدة صلاحيتها.