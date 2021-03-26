تكريم معلمين متقاعدين في دير الزور

عثمان الخلف

أقامت نقابة المعلمين في دير الزور بالتعاون والمركز الثقافي الإيراني حفلاً تكريمياً لعددٍ من المعلمين المتقاعدين بمناسبة عيد المعلم .

عضو قيادة فرع الحزب رئيس مكتب التربية والطلائع نسرين ضويحي أكدت أن المعلمين يبقون شعلاً تنير دروب الأجيال لما فيه خيرها وتحقيق ذاتها ، لافتة إلى أن المعلمين سيبقون الجند الأوفياء لهذا الوطن خلف قيادة السيد الرئيس بشار الأسد حتى تحرير آخر شبر من رجس الاحتلال.

وألقى المعلم المتقاعد يوسف الدحام كلمةً المعلمين المُكرمين ثمن فيها الخطوة التكريمية، مشيراً إلى أن تكريم المعلم أثناء عمله أو مع تقاعده من المهمة التعليمية هو دليل عافية ورسالة عرفان لبناة الأجيال الذين علمّوا وربوا فكانوا مثال العطاء الذي لاينضب .

وأشار محمد ذيب في كلمة المركز الثقافي الإيراني إلى أن تكريم المعلم هو تكريم للإنسانيّة ، فالمعلمون كما قال القائد المؤسس حافظ الأسد هم “بناة حقيقيون لأنهم يبنون الإنسان والإنسان هو غاية الحياة ومنطلقها”، ولفت ذيب إلى أن الحفل التكريمي يأتي في إطار الشراكة التي ينهجها المركز مع مختلف الفعاليات الرسمية في المحافظة دعماً للثقافة وحراكها في مختلف جوانبها ورعاية النشاطات الفنية والثقافية والتربوية ومجمل الحراك الإنساني .

وكانت فرقة المركز الثقافي الإيراني المسرحية قدمت عرضاً مسرحياً بعنوان بطاقة دعوة ، كما تخلل الحفل عدة قصائد أشادت بالمعلم ورسالته في تنشئة الأجيال.

وجرى تكريم 40 معلماً ومعلمة ممن تقاعدوا خلال العام الماضي 2020 وممن هم في سن التقاعد العام الحالي .

حضر حفل التكريم عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دير الزور عبد الكريم الهفل، ومدير الثقافي الإيراني الحاج رسول ورئيس نقابة المعلمين بسام الجاسم ومدير التربية نشأت العلي وحشدٌ من ذوي المعلمين المتقاعدين .