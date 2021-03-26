الخارجية الروسية: تصريحات «ناتو» حول رفض موسكو الحوار معه كاذبة

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ناتو” ينس ستولتنبرغ بأن روسيا ترفض الحوار مع الحلف بـ “الكاذبة”.

وقالت زاخاروفا في تصريح نقلته وكالة «سبوتنيك»: «كل تصريحات ستولتنبرغ بأن روسيا ترفض الدخول في حوار غير صحيحة.. هذه كذبة»مضيفة: «تم اقتراح محادثة جوهرية من خلال خبراء بمن فيهم خبراء عسكريون حول مجموعة واسعة من القضايا.. كل هذه المقترحات على طاولة ستولتنبرغ.. يمكنه تغيير الأوراق والعثور عليها والتوقف عن نشر المعلومات المضللة التي تزعم أن روسيا ترفض الحوار مع الحلف».

وكان ستولتنبرغ قال خلال اجتماع مجلس الحلف على مستوى وزراء الخارجية: إنه «يأسف كون روسيا في السنوات الأخيرة لم تستجب بشكل إيجابي لمقترحات الحلف بعقد مجالس الناتو وروسيا لكنه سيظل منفتحا على الحوار ودعوة روسيا للمشاركة بها».