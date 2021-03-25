إغلاق مطار نواكشوط الدولي بعد استيلاء مسلح على طائرة من دون ركاب

أغلقت السلطات الموريتانية مطار نواكشوط الدولي، اليوم، عقب استيلاء مسلح على طائرة خالية من الركاب وتهديده بتفجيرها إذا اقتحمتها السلطات الأمنية.

وأكد مصدر رسمي موريتاني أنه تم إغلاق مطار نواكشوط الدولي بعد استيلاء مسلح مجهول على طائرة من نوع «آمبرايير» تابعة للشركة الموريتانية للطيران وخالية من الركاب.

وأوضحت صحيفة «صحراء ميديا» الموريتانية أن الشخص غير معروف ولم تستطع السلطات تحديد هويته، مشيرة إلى أنه تحدث مع عناصر الأمن باللغة الإنكليزية وهدد بتفجير الطائرة إذا ما حاولوا اقتحامها.

ولفت المصدر إلى أن عناصر الأمن حتى الآن لم يتأكدوا ما إذا كان هذا الشخص يحمل أي مواد تمكنه من تنفيذ تهديده، مبيناً أن الشخص تقدم بطلب يدعو فيه الحكومة إلى تعويضه دون معرفة طبيعة هذا التعويض ولا سببه.

«سانا»