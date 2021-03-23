انقطاع الاتصالات عن بلدة قنوات وقرية مفعلة بالسويداء

انقطعت خدمة الاتصالات الأرضية والإنترنت عن 5200 مشترك في بلدة قنوات وقرية مفعلة بريف محافظة السويداء جراء تعديات حاصلة على كبل الربط الضوئي المخدم لهما.

ونقلت «سانا» عن نائب مدير فرع الشركة السورية للاتصالات في السويداء المهندس وهيب الحسين توضيحه: أن مجهولين أقدموا على تخريب وقطع مسار الكبل الواصل لمقسم قنوات بأكثر من غرفة تفتيش هاتفية على مسافة 1500 متر ما أدى لانقطاع الاتصالات بالكامل عن مشتركي بلدة قنوات وقرية مفعلة اللتين يخدمهما المقسم.

كما لفت الحسين إلى أن ورش الشركة بدأت بإصلاح الأضرار الناجمة عن التعدي تمهيداً لإعادة الخدمة الهاتفية للمشتركين خلال الـ 24ساعة القادمة.